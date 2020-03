Οικονομία

Δώρο Πάσχα: μπορεί να δοθεί ακόμη και με το επίδομα αδείας το καλοκαίρι

Πότε είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει το Δώρο Πάσχα. Ποιοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα το πάρουν. Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση.



Στην ανακοίνωση της τρίτης δέσμης μέτρων για την στήριξη εργαζομένων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών προχώρησε η κυβέρνηση, με δηλώσεις των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης.





Σχετικά με το Δώρο Πάσχα ανακοινώθηκε ότι θα καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις, προς όλους τους εργαζόμενους.

"Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες και αφού αφουγκραστήκαμε τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην αγορά, δίνουμε τη δυνατότητα στους εργοδότες, η καταβολή του Δώρου Πάσχα να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, χωρίς κυρώσεις, ώστε να ανακουφίσουμε τις επιχειρήσεις από τις δυσμενείς συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού στη ρευστότητά τους, και το σημαντικότερο, να επιτύχουμε τη δίκαιη διασπορά του Δώρου Πάσχα στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο σε κάποιες λίγες επιχειρήσεις και κλάδους που σήμερα δεν βρίσκονται σε αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα λειτουργίας τους", ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

Επιπλέον, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών "108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν Δώρο Πάσχα. Δώρο το οποίο έχει καταργηθεί στο Δημόσιο."





Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι ειδικά για τους εργοδότες που δέχονται απίστευτη πίεση ρευστότητας, δίνεται η δυνατότητα καταβολής δώρου Πάσχα στο σύνολό του το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας.