Κοινωνία

Κορονοϊός: εκατοντάδες συλλήψεις για παράνομη λειτουργία μαγαζιών

Απτόητοι συνεχίζουν να εργάζονται ασυνείδητοι επαγγελματίες, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Συνολικά από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια 184 παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 194 άτομα ως ακολούθως:

την Πέμπτη 12 Μαρτίου 4 παραβάσεις με 5 συλλήψεις,

την Παρασκευή 13 Μαρτίου 1 παράβαση με 1 σύλληψη,

το Σάββατο 14 Μαρτίου 86 παραβάσεις με 90 συλλήψεις,

την Κυριακή 15 Μαρτίου 31 παραβάσεις με 31 συλλήψεις,

τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 16 παραβάσεις με 16 συλλήψεις,

την Τρίτη 17 Μαρτίου 7 παραβάσεις με 7 συλλήψεις,

την Τετάρτη 18 Μαρτίου 22 παραβάσεις με 24 συλλήψεις και

την Πέμπτη 19 Μαρτίου 17 παραβάσεις με 20 συλλήψεις.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν:

74 στην Αττική,

34 στη Δυτική Ελλάδα,

11 στη Θεσσαλία,

10 στην Κεντρική Μακεδονία,

9 στη Θεσσαλονίκη,

8 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

8 στο Νότιο Αιγαίο,

7 στην Κρήτη,

7 στα Ιόνια Νησιά,

7 στην Πελοπόννησο,

6 στη Δυτική Μακεδονία,

6 στη Στερεά Ελλάδα,

4 στο Βόρειο Αιγαίο και

3 στην Ήπειρο

Οι συλληφθέντες κατελήφθησαν να λειτουργούν χώρους (καταστήματα λιανικής πώλησης, κομμωτήρια, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, ανθοπωλεία, γήπεδα, καταστήματα ενδυμάτων κ.λπ.) για τους οποίους ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.