Βρούτσης: Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας

Το μέτρο σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας είναι προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για τη συγκράτηση της ανεργίας. Οι υποχρεωτικοί όροι για τους εργοδότες.

Όσες επιχειρήσεις - εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού και για να προσαρμοσθούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται ένεκα του φαινομένου, θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες που πλήττονται, καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και μόνον, και ορίζονται βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) [η σχετική λίστα θα μεταβάλλεται, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Χρ. Σταϊκούρας]. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοσθεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης, ανέφερε επίσης.

«Απλώνουμε δίχτυ κοινωνικής και οικονομικής προστασίας στον κόσμο της εργασίας και δίνουμε σημαντικές ανάσες στις επιχειρήσεις για να αντέξουμε το μπουγάζι στο οποίο βρισκόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ι. Βρούτσης διευκρινίζοντας ότι: Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία συμβάσεων εργασίας, διαφορετικά η απόλυση είναι άκυρη. Επίσης, με την ολοκλήρωση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι όσοι βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής διακοπής εργασίας έως τον Απρίλιο του 2020. Το ποσό των 800 ευρώ είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Ο εργοδότης πρέπει να ενημερώσει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δηλώνει ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Δικαιούχοι των 800 ευρώ και οι απολυμένοι πριν από την έναρξη της κρίσης, και όλοι όσοι εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από 1η Μαρτίου. «Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κανέναν συμπολίτη μας ως παράπλευρη απώλεια των εκτάκτων συνθηκών».

Για το δώρο Πάσχα και ειδικά για τους εργοδότες που δέχονται απίστευτη πίεση ρευστότητας, δυνατότητα καταβολής δώρου Πάσχα στο σύνολό του το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας.

Οσον αφορά τον e-ΕΦΚΑ για τους συνταξιούχους, σήμερα συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ για καταβολή συντάξεων μη-μισθωτών στις 24 Μαρτίου αντί 26ης ΜΑρτίου. Δημόσιο 27 ΜΑρτίου, συντάξεις μισθωτών καταβολή στις 30 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα. Ενημερώνω τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να πάτε στις τράπεζες, οι συντάξεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους.