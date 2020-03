Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: επτά νεκροί στην Ελλάδα

Κατέληξε ακόμη ένας ασθενής, μετά απο ολιγόωρη νοσηλεία. Ελπίδες απο πρωτοποριακή ανάκαλυψη ομάδας Ελλήνων επιστημόνων.

Ακόμη ένας συνάνθρωπος μας κατέληξε απο τον κορονοϊό, αυξάνοντας σε επτά των αριθμό των νεκρών στην Ελλάδα απο την φονική επιδημία.

Πρόκειται για έναν 87χρονο από την Κοζανη, ο οποίος πριν απο δύο ημέρες εισήχθη στο νοσοκομείο.

Την Πέμπτη βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έδειξαν ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό και μετά από λίγες ώρες, το πρωί της Παρασκευής, ο ηλικιωμένος κατέληξε.

Ένας 70χρονος, που κατέληξε το βράδυ της Τετάρτης, ήταν το 6ο θύμα του COVID-19 στην Ελλάδα.

Όλα οι νεκροί στην Ελλάδα από τον κορονοϊό είναι άνδρες, ηλικίας 53 ετών και άνω. Απο τους επτά νεκρούς, οι τέσσερις προέρχονται απο την περιοχή της Κοζάνης.

Αύξηση κρουσμάτων στην χώρα

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε στις 18:00 της Πέμπτης ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, αυξήθηκαν κατά 46 τα κρούσματα στην Ελλάδα το προηγούμενο 24ώρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 464. Τα 72 από αυτά είναι απροσδιόριστης προέλευσης.

Συνολικά, στις 18:00 της Πέμπτης, 78 ασθενείς νοσηλεύονταν, 16 από αυτούς διασωληνωμένοι. Ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευομένων είναι τα 68 χρόνια, ενώ αντίστοιχα για τους διασωληνωμένους είναι τα 69 χρόνια.

Αισιόδοξο μήνυμα ειναι ότι 19 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πάρει πλέον εξιτήριο.

Ο κ. Τσιόδρας επιβέβαιωσε την πιθανότητα να κυκλοφορούν γύρω μας 2-3 χιλιάδες άτομα με κορονοϊό, χωρίς να το γνωρίζουν.





