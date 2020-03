Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Μεταφορά εκατοντάδων ανθρώπων στην ενδοχώρα από τα νησιά

Θα μεταφερθούν σε κλειστή δομή στην ενδοχώρα. Από ποια νησιά φεύγουν.

Επιχείρηση μεταφοράς 604 ατόμων από τη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο σήμερα Παρασκευή. Πρόκειται για όσους εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα μετά την 1η Μαρτίου και σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος ασύλου. Θα μεταφερθούν δε σε κλειστή δομή στην ενδοχώρα.









Το ναυλωμένο πλοίο «Aqua Blue» ήδη παρέλαβε 131 άτομα από τη Σάμο και πλέει προς τη Χίο απ' όπου θα παραλάβει 284. Θα ακολουθήσει η επιβίβαση στο λιμάνι της Μυτιλήνης των τελευταίων 189 που μέχρι σήμερα από τη μέρα της άφιξης τους, διαμένουν στα λιμάνια της Μυτιλήνης και του Μολύβου, στη Σκάλα Συκαμνιάς και στην Κλειού.

Ας σημειωθεί ότι ήδη με αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού έχουν μεταφερθεί από τη Λέσβο σε κλειστή δομή στην ενδοχώρα άλλοι 436 άτομα που είχαν μπει στη χώρα μετά την 1η Μαρτίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Κυβέρνησης όλοι οι παραπάνω θα επαναπροωθηθούν στις χώρες προέλευσης τους.