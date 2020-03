Αθλητικά

Πέθανε ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς

Έφυγε από τη ζωή μία από τις σπουδαιότερες μορφές του μπάσκετ και ένας αληθινός φίλος της Ελλάδας.

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς,στο σπίτι του στο Βελιγράδι. Υπήρξε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του παγκοσμίου μπάσκετ . Διατέλεσε Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από το 1976 μέχρι το 2003 ενώ ήταν μέλος και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ήταν εκείνος που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την συμμετοχή της Dream Team στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992, επιτρέποντας την συμμετοχή παικτών του ΝΒΑ στις διοργανώσεις της FIBA.

Το 1991 εισήχθηκε στο Hall Of Fame για την προσφορά του στο παγκόσμιο μπάσκετ!

Βα σιλακόπουλος: Ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς ήταν ένας πραγματικός φίλος της Ελλάδας

Το δικό του «αντίο» στον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών θέλησε να πει ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) χαρακτήρισε «έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας» τον επί σειρά ετών (1976-2003) γενικό γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIBA) και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρεται για τον θάνατο του Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς: «Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια ενός εμβληματικού παράγοντα και εργάτη του αθλήματος, ενός μεγάλου ηγέτη, του Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, ο οποίος «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Ο εκλιπών είχε βοηθήσει ουσιαστικά την εδραίωση του αθλήματος στην Ευρώπη, ενώ είχε διαχρονικά φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα και την Ελληνική Ομοσπονδία, της οποίας τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του».

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος, έκανε την εξής δήλωση. «Ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς για μένα υπήρξε πολλά περισσότερα από ένας γνωστός με τον οποίο πορευτήκαμε για χρόνια στον χώρο του μπάσκετ. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, υπήρξε πάνω απ’ όλα ένας πραγματικός, ειλικρινής προσωπικός μου φίλος, ένας συνεργάτης με τον οποίο είχαμε σε κοινό τρόπο σκέψης αλλά που και όταν διαφωνούσαμε, κάναμε εποικοδομητικούς διαλόγους με γνώμονα την πρόοδο του μπάσκετ.

Ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς ήταν ένας πραγματικός φίλος της Ελλάδας, είχε σπίτι στην χώρα μας, αλλά είχε βοηθήσει και ουσιαστικά τις προσπάθειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας σε χρόνια δύσκολα για το μπάσκετ, να το εξαπλώσουμε και να το κάνουμε πρώτο άθλημα στην χώρα. Η θλίψη είναι μεγάλη, η απώλεια το ίδιο, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».