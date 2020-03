Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακεία: δίνονται και σε συγγενείς ή τρίτα πρόσωπα τα φάρμακα ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων

Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου είχε ο Βασίλης Κικίλιας.

Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολο Βαλτά είχε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Στόχος να επισημανθούν πιο εμφατικά, οι οδηγίες για τήρηση των αποστάσεων και των κανόνων ασφαλείας στα φαρμακεία.

Ο κ. Κικίλιας,σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ζήτησε από τον κ. Βαλτά να τονίσει σε όλους τους φαρμακοποιούς ότι πρέπει να ενημερώνουν τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους, να μένουν σπίτι τους.

Τα φάρμακά τους μπορεί να τα παίρνει οποιοσδήποτε συγγενής πρώτου βαθμού με την ταυτότητά του και οποιοσδήποτε τρίτος με υπεύθυνη δήλωση, χωρίς εξουσιότηση, επισημαίνεται ακόμα