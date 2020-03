Πολιτισμός

Πέθανε ο Πάνος Χατζηκουτσέλης

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός.

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Χατζηκουτσέλης.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Άγγελος Πυριόχος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:

«Ο Πάνος μου. Ο Χατζηκουτσέλης μου. Ο αδελφός μου. Ο φίλος μου. Το γέλιο μου. Ο συνεργάτης μου. Το στήριγμα. Έφυγε. Δύο μέρες τον έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Και γω στο νησι. Δεν είναι ζωή πια αυτή».



Ο Πάνος Χατζηκουτσέλης γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 1945. Είχε έναν αδερφό, τον Γιώργο Λώζο, επίσης ηθοποιό.

Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση, στην σειρά «Αναδυόμενη», το 1978 από την ΥΕΝΕΔ. Συνέχισε την πορεία του στην τηλεόραση ως ένας εξαιρετικός καρατερίστας, σε εμβληματικές παραγωγές, όπως «Μαντάμ Σουσού», «Η ζωή του Αττίκ», φτάνοντας στο 1996.

Εκεί μπήκε στην καρδιά όλων, ενσαρκώνοντας τον «Παπαπέτρου» στην σειρά «Εκείνες και Εγώ», στο πλάι του Γιάννη Μπέζου.