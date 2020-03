Κοινωνία

Αντιτρομοκρατική: τα σενάρια μετά τις έρευνες σε Σεπόλια και Εξάρχεια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφεραν στον ΑΝΤ1 υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Εικόνες από το τεράστιο τούνελ και τον βαρύ οπλισμό που βρήκαν στα Σεπόλια.

Μετά τις συλλήψεις και το σχηματισμό δικογραφίας, το επόμενο στάδιο είναι να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι συλληφθέντες από τη χθεσινή διπλή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε Σεπόλια και Εξάρχεια, προκειμένου να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις και να παραπεμφθούν στην κύρια ανάκριση.

Οι συλληφθέντες είναι μέλη της ακροαριστερής οργάνωσης DHKP-C, που έχει αναλάβει την ευθύνη για δεκάδες χτυπήματα στην Τουρκία.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι πιθανότατα δεν είχαν σκοπό να χτυπήσουν κάποιον στόχο στη χώρα μας, αλλά χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως καταφύγιο, χώρο συγκέντρωσης και αποθήκευσης του οπλισμού τους, αλλά και διαμετακομιστικό σταθμό.

Το 34 μέτρων τούνελ και ο βαρύς οπλισμός που βρήκε η Αντιτρομοκρατική στα Σεπόλια

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έντεκα συλλήψεις αλλοδαπών στις δυο παράλληλες οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια και σε μονοκατοικία στα Σεπόλια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, στη μονοκατοικία στα Σεπόλια βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο – τούνελ εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

εκτοξευτήρας ρουκετών αντιαρματικού όπλου, τύπου "RPG" με μεταλλικό τρίποδο,

αντιαρματικό, μίας χρήσης,

πολεμικό τυφέκιο τύπου "Kalashnikov" με ξύλινο κοντάκι και πιστολοειδή λαβή,

2 πυροδοτικοί μηχανισμοί χειροβομβίδας,

4 πιστόλια με προσαρμοσμένες αντίστοιχες μεταλλικές γεμιστήρες,

πιστόλι άνευ γεμιστήρα και (56) φυσίγγια,

12 μεταλλικές γεμιστήρες πιστολιού και

μεταλλική γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου.

Σημειώνεται, επίσης, στην ανακοίνωση," ότι το αυτοσχέδιο τούνελ – σήραγγα, ξεκινούσε από το ισόγειο της μονοκατοικίας και είχε συνολικό μήκος 47) μέτρα. Αρχικά εκτεινόταν για (3) μέτρα κάθετα στο έδαφος και στη συνέχεια διέτρεχε υπογείως όλο τον αύλειο χώρο της μονοκατοικίας και εκτεινόταν πέραν αυτού για άλλα (24) μέτρα με την έξοδό του να καταλήγει σε παρακείμενο οικόπεδο επιμελώς καλυμμένη με διάφορα αντικείμενα.

Επιπλέον, στην ανωτέρω μονοκατοικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν –μεταξύ άλλων- πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, ενώ στους εξωτερικούς χώρους είχαν τοποθετηθεί κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής εικόνας για την επιτήρηση των χώρων.

Στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν –μεταξύ άλλων- συσκευές κινητών τηλεφώνων, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή, σκληροί δίσκοι, ψηφιακό καταγραφικό μηχάνημα, κάρτες SIM, κάρτες μνήμης, tablet και ημερολόγια με πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων

Σε βάρος των έντεκα συλληφθέντων σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση DHKP-C καθώς και για συναφή αδικήματα περί κατοχής οπλισμού κλπ και οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προσήχθησαν 15 ακόμα άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν (2), ο μεν πρώτος γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol, για υπόθεση συμμετοχής του στην τρομοκρατική οργάνωση DHKP-C και ο δεύτερος καθώς δεν κατείχε νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν ύστερα και από συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

Οι έρευνες συνεχίζονται."