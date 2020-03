Αθλητικά

“Μένουμε Σπίτι”: προπόνηση κατ΄ οίκον και μηνύματα από ποδοσφαιριστές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Να τηρήσουν πιστά τα μέτρα προστασίας καλούν τους πολίτες κορυφαίοι παίκτες, που περνούν ξεχωριστές ώρες με τις οικογένειες τους.