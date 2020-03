Κόσμος

Κορονοϊός: Πάνω από 5000 οι νεκροί στην Ευρώπη

Σοκάρουν τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε διεθνή πρακτορεία για τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 5.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζονται σε επίσημες πηγές έως στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Συνολικά, 5.168 νεκροί έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, η πλειονότητα των οποίων στην Ιταλία (3.405), τη χώρα που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα παγκοσμίως. Με 1.034 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, επί συνόλου 110.568 επίσημα καταγεγραμμένων κρουσμάτων, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία.