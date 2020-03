Παράξενα

Ο Μέσι κάνει απίστευτα κόλπα με ρολό από... χαρτί τουαλέτας (βίντεο)

Ο Αργεντίνος σταρ του ποδοσφαίρου αποδέχτηκε το paper toilet challenge και μας δείχνει το... ταλέντο του!



Νέες προκλήσεις φαίνεται πως ανακαλύπτουν κάποιοι με αφορμή το κλείσιμο στο σπίτι λόγω της φονικής επιδημίας του κορονοϊού.

Οι ποδοσφαιριστές για μα περάσουν την ώρα τους φαίνεται ότι βρήκαν τη λύση στο paper toilet challenge το οποίο απαιτεί από τους ίδιους να κάνουν κόλπα με... ρολά από χαρτί υγείας.

Εκ των κορυφαίων και σε αυτό το... σπορ αναδεικνύεται ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος αποδέχθηκε την πρόκληση και με τη σειρά του έστειλε το challenge στους Αγουέρο, Άλμπα, Σουάρες και Βιδάλ.