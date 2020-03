Πολιτική

Κορονοϊός: “Αγώνας δρόμου” και ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων

Συνεχείς επαφές από το υπουργείο Εξωτερικών και ναύλωση εκτάκτων πτήσεων για την επιστροφή δεκάδων Ελλήνων στη χώρα μας. Αναλυτικά οι πτήσεις.

Συνεχείς είναι οι προσπάθειες των υπηρεσιών του υπουργείου Εξωτερικών και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας υπό τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά, προκειμένου να συντονίσει τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν, καθώς η μία μετά την άλλη οι χώρες προχωρούν σε απαγορεύσεις πτήσεων προκειμένου να περιορίσουν τη μετάδοση του κορονοϊού.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε στενή συνεργασία και διαρκή επαφή με τους ομολόγους του τις τελευταίες ημέρες για να διευκολυνθούν οι επιστροφές και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών. Ιδιαίτερα στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο στην Ευρώπη από τη διασπορά του κορονοϊού χρειάστηκε η οργάνωση ειδικών πτήσεων για την επιστροφή τους.

Σε ότι αφορά τους φοιτητές των πανεπιστημίων που βρίσκονται σε Ιταλία και Ισπανία μέσω προγραμμάτων κινητικότητας (Erasmus) η βασική κατεύθυνση που δόθηκε από το υπουργείο στους πρυτάνεις είναι ότι οι φοιτητές «θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές της Ελλάδας και αυτές με τη σειρά τους συντονίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος επιστροφής τους στην ημεδαπή».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την άφιξη στην Ελλάδα για όλους όσους επαναπατρίζονται, ισχύει η υποχρέωση αυτοπεριορισμού (καραντίνα) για 14 ημέρες.

Ιταλία

Με ειδική πτήση και ναύλωση πλοίου επιστρέφουν οι Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στην Ιταλία, όπως συμφωνήθηκε σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Λουίτζι Ντι Μάιο.

Στη συνομιλία συμφωνήθηκε όπως οι δύο πλευρές εργαστούν για την διευκόλυνση του επαναπατρισμού των πολιτών τους που έχουν παραμείνει στις δύο χώρες. Για το σκοπό αυτό, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει η ναύλωση πλοίου για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων μέσω του λιμανιού της Ανκόνα, ενώ παράλληλα θα δρομολογηθεί και πτήση της Alitalia για τον επαναπατρισμό Ιταλών από την Αθήνα.

Ειδκότερα, από την Πρεσβεια της Ελλαδος στη Ρωμη ανακοινώνεται ότι αύριο Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 προγραμματίζεται αναχώρηση στις 17:30 του επιβατηγού πλοίου Cruise Olympia από τον λιμένα της Ancona προς Ηγουμενίτσα και Πάτρα για την επιστροφη στην Ελλαδα των εν Ιταλία ευρισκομένων Ελλήνων και Ελληνίδων που επιθυμούν να επαναπατρισθούν. Παρακαλούνται όσοι εξ αυτών δεν έχουν ακόμη ενημερώσει την Αρχή μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους. Κατά την μεταβαση τους στην Aνκόνα θα πρέπει να έχουν μαζι τους για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, το έντυπο της autodichiarazione συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με την ένδειξη ότι επιστρέφουν στον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Κατά την επιβίβαση στο πλοίο πρέπει να φέρουν ισχυρό διαβατήριο ή ταυτότητα ελληνική με λατινικούς χαρακτήρες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 00393397511631 ή να στέλνουν μήνυμα ηλεκτρονικό στο grcon.rom@mfa.gr του Προξενικού Γραφειου της Πρεσβείας Ρωμης.

Ισπανία

Τρεις ειδικές πτήσεις της Aegean Airlines από Μαδρίτη και Βαρκελώνη έχουν οργανωθεί για το ερχόμενο Σάββατο και Κυριακή για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ισπανία, κυρίως φοιτητές Erasmus και τουρίστες, και οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον τους για επιστροφή στην Ελλάδα και έχουν καταγραφεί στους καταλόγους που έχει καταρτίσει η πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1η πτήση Α3-4701 από Μαδρίτη προς Αθήνα το Σάββατο 21 Μαρτίου, με ώρα αναχώρησης 16:00 ώρα Ισπανίας.

2η πτήση Α3-4703 από Μαδρίτη προς Αθήνα την Κυριακή 22 Μαρτίου, με ώρα αναχώρησης 16:00 ώρα Ισπανίας.

3η πτήση Α3-4713 από Βαρκελώνη προς Αθήνα επίσης την Κυριακή, με ώρα αναχώρησης 16:00 ώρα Ισπανίας.

Η πρεσβεία απευθύνει έκκληση προς τους ενδιαφερόμενους, κυρίως σε όσους διαμένουν μακριά από Μαδρίτη και Βαρκελώνη, να αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις πόλεις αυτές. Σε ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους εντός Ισπανίας προς Μαδρίτη και Βαρκελώνη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εφοδιασθούν με τη βεβαίωση από την ιστοσελίδα της Πρεσβείας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με την Ισπανίδα ομόλογό του, Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά για τη διευκόλυνση του επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται ακόμη στην Ισπανία, καθώς και των Ισπανών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η Ισπανία να συνδράμει ενεργά στην επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από τη Λατινική Αμερική, καθώς προγραμματίζει επιχειρήσεις επιστροφής και δικών της πολιτών που βρίσκονται εκεί.

Βρετανία

Τρείς πτήσεις με συνολικά 400 Έλληνες αναμένονται τις επόμενες ώρες από το Λονδίνο. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο, να κάνει θερμομέτρηση σε όλους τους επιβάτες και να παίρνει δείγμα ώστε να ελεγχθούν όλοι για κορονοϊό. Όλοι οι επιβάτες θα μείνουν σε καραντίνα 14 ημερών στο σπίτι τους και θα εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν θα τηρηθεί ο περιορισμός.

Πολωνία

Για το Σάββατο 21 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη ειδική πτήση της Aegean Airlines για την επιστροφή Ελλήνων που βρίσκονται στην Πολωνία και οι οποίοι έχουν εκδηλώσει σχετική επιθυμία, με ώρα αναχώρησης 13:25 (12:25 ώρα Ελλάδος).

Επίσης, η πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία αναφέρει πως το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας θα είναι ανοικτό (από 10:00 τοπική ώρα), όπου θα υφίσταται δυνατότητα εκδόσεως - αγοράς εισιτηρίων για τους ενδιαφερομένους της τελευταίας στιγμής ή για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν αφήσει τον αριθμό τηλεφώνου τους, ώστε η Aegean να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους.

Γερμανία

Σύσταση «σε όλους τους Έλληνες πολίτες μονίμους κατοίκους Ελλάδας που βρίσκονται στη Γερμανία και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα» να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες εμπορικές πτήσεις, απευθύνει η ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο «πιθανών μελλοντικών δυσχερειών στην μετακίνησή τους».

Σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία επισημαίνει ότι τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται στην Γερμανία επηρεάζουν τόσο τον τρόπο όσο και το ωράριο λειτουργίας των προξενείων της Ελλάδας στο Αμβούργο, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ, την Στουτγάρδη, την Φρανκφούρτη και το Βερολίνο. Οι αλλαγές αυτές θα εξετάζονται και θα αναπροσαρμόζονται σε καθημερινή βάση, ανάλογα με τις συνθήκες, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μαρόκο

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η πτήση επαναπατρισμού ογδόντα Ελλήνων πολιτών από το Μαρακές. Η πτήση κατέστη δυνατή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Μαροκινό ομόλογό του Nasser Bourita.

Εκτός από Έλληνες πολίτες στην πτήση επέβαιναν Κύπριοι, Βούλγαροι, Γερμανοί και Γάλλοι πολίτες.

Ιράκ

Αεροπορικώς επέστρεψαν χθες το βράδυ οι αποκλεισμένοι στα σύνορα Ιράκ - Τουρκίας 13 Έλληνες αυτοκινητιστές. Οι Έλληνες πολίτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι όταν οι μπάρες στο τουρκικό τελωνείο έκλεισαν το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου.

Ο Έλληνας Πρόξενος από το Ερμπίλ βρισκόταν σε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους και τα Υπουργεία Εξωτερικών και Μεταφορών προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή τους.

Βόρεια Μακεδονία

Ο κ.Δένδιας είχε συνομιλία σήμερα το μεσημέρι με τον ομόλογό του της Βορείου Μακεδονίας Νικόλα Ντιμιτρόφ, κατά την οποία συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να παραμείνουν σε επικοινωνία προκειμένου διευκολυνθούν διαδικασίες για επαναπατρισμό πολιτών, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.