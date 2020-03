Κοινωνία

Κορονοϊός: σε ισχύ η 14ημερη καραντίνα για όσους έρχονται στην Ελλάδα

Επιθεώρηση Χαρδαλιά στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις αφίξεις του αεροδρομίου. Το έντυπο που συμπληρώνουν όσοι φτάνουν στην Ελλάδα.

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020, υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, στα Σπάτα Αττικής, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, του Υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγου Ανδρέα Δασκαλάκη, του Υπαρχηγού του ΠΣ, Αντιστράτηγου Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου, του Διευθυντή ΕΛ.ΑΣ. / Δ.Α.Α., Ταξίαρχου Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, του Διοικητή Π.Σ. / Δ.Α.Α., Πύραρχου Γεώργιου Καραμανλή, του Διοικητή της ΥΠΑ Γεωργίου Δριτσάκου, του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. Παναγιώτη Αρκουμανέα, και του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακής Λειτουργίας του αεροδρομίου Αλέξανδρου Αραβανή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, "κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή λόγω του κορονοϊού και για να διασφαλιστεί η συντονισμένη ενημέρωση των επιβατών που εισέρχονται στην χώρα μας σχετικά με τα ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί και την υποχρέωση της 14ημερης καραντίνας.

Στην συνέχεια, ο Υφυπουργός επιθεώρησε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις αφίξεις του αεροδρομίου που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ελευθέριος Βενιζέλος και στους οποίους ήδη έχει αρχίσει η διανομή ειδικών φυλλαδίων σε 4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Το ενημερωτικό αυτό υλικό διανέμεται από προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλους όσοι εισέρχονται στην χώρα μας, σημειώνοντας ειδικότερα την υποχρέωση απαρέγκλιτης τήρησης της 14ημερης καραντίνας.

Τέλος, σημειώνεται ότι ήδη έχει διανεμηθεί ειδικό έντυπο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στις αρμόδιες Υπηρεσίες, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους επιβάτες κατά την διάρκεια των πτήσεων, όπου θα δηλώνουν τα στοιχεία τους και τον τελικό προορισμό διαμονής τους.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Αεροδρόμιο συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.?"