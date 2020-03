Πολιτική

Έκκληση Κικίλια: Μην πηγαίνετε σε νησιά και εξοχικά

"Τώρα πρέπει να επιδείξουμε φιλότιμο, ανθρωπιά και να παραμείνουμε σπίτι μας", τόνισε ο Υπουργός Υγείας.

Νέα έκκληση προς τους πολίτες απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις, λόγω τον μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

"Είμαστε στο τέλος μιας κρίσιμης εβδομάδας. Τα νοσοκομεία μας ενισχύονται καθημερινά με νέες κλίνες, με προσωπικό, νοσηλευτές και γιατρούς. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα παραϊατρικό προσωπικό, τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Τους είμαστε ευγνώμονες", τόνισε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε:



"Τώρα πρέπει να επιδείξουμε φιλότιμο, ανθρωπιά και να καταλάβουμε ότι δε μπορούμε να μετακινούμαστε στα νησιά, δε μπορούμε να μετακινούμαστε στα εξοχικά μας. Πρέπει να μείνουμε σπίτι μας. Είναι η ώρα της ευθύνης για όλους μας".