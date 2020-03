Οικονομία

Κορονοϊός: ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έντονα ανοδικά κινείται και το Χρηματιστήριο Αθηνών. «Ράλι» για το πετρέλαιο.

Οι χρηματιστηριακές αγορές ανέκαμψαν σήμερα από τις βαριές πρόσφατες απώλειές τους, και απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από τα χαμηλά επίπεδα τριετίας, καθώς κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις υποσχέθηκαν τεράστια ποσά προκειμένου να στηρίξουν τις οικονομίες τους και να μειωθεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας.

Οι μετοχές κατέγραψαν άλμα στην έναρξη των συναλλαγών στην Ευρώπη, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να σημειώνει άνοδο σχεδόν 5%. Στο μέσο της ημέρας, ο δείκτης κατέγραψε κέρδη 3%. Ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 2%, ο γερμανικός DAX κατά σχεδόν 5% και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο σχεδόν 5,5%. Οι ισπανικές μετοχές ενισχύθηκαν κατά 3,3% και οι ιταλικές μετοχές κατά 2,7%.

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI All-Country World Index, που παρακολουθεί μετοχές σε 49 χώρες, σημείωσε άνοδο 1,3%. Ωστόσο, σε μια ένδειξη της μεγάλης ζημιάς που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η πανδημία στις παγκόσμιες μετοχές, ο δείκτης αναμένεται να ολοκληρώσει την εβδομάδα με πτώση σχεδόν 9% ύστερα από βουτιά κατά 11,1% την περασμένη εβδομάδα.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι αμερικανικές μετοχές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, καθώς οι παρεμβάσεις των Αμερικανών αξιωματούχων χάραξης πολιτικής φαίνεται τελικά να σταματούν την αιμορραγία στη Wall Street.

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,83% στις 20.253,15 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,94% στις 2.431,94 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,36% στις 7.248,07 μονάδες.

Στη δημιουργία θετικού κλίματος συνέβαλε και το ράλι στις τιμές πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 3% στα 26 δολάρια το βαρέλι από τα χαμηλά επίπεδα των 20 δολαρίων περίπου, ενώ το μπρεντ ενισχύθηκε νωρίτερα κατά 2,6% στα 29 δολάρια το βαρέλι.

Το ελληνικό χρηματιστήριο στις 16:00 κατέγραφε άνοδο 4,76% και βρισκόταν οριακά πάνω από τις 550 μονάδες.