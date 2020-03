Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πώς θα επηρεάσει η αλλαγή του καιρικού σκηνικού τους καλλιεργητές; Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου ανακοίνωσε τις ακόλουθες συστάσεις διαχείρισης των ζιζανίων στην ελιά:

Δεν θα πρέπει να καταστρέφεται η ξινήθρα. Δεν είναι επιζήμιο ζιζάνιο, περιορίζει την εμφάνιση άλλων ανταγωνιστικών ζιζανίων και δεν ανταγωνίζεται δενδρώδεις καλλιέργειες.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η καταστροφή των ζιζανίων πριν από τα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στις περιοχές που ενδημεί η καλόκορη. Η διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης μέσα στον ελαιώνα καθυστερεί τη μετακίνηση του εντόμου προς τις ανθοταξίες της ελιάς.

Στους ελαιώνες, η μηχανική κατεργασία του εδάφους δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε βάθος τα 25 εκ. για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί των ριζών. Στα επικλινή εδάφη υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, γι’ αυτό πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο η εδαφική καλλιέργεια.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές:

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: