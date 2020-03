Καιρός

Καιρός: ηλιοφάνεια και αυξημένες νεφώσεις το Σάββατο

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για το Σάββατο και την Κυριακή. Πού και πότε αναμένονται βροχές;

Γενικά αίθριος αναμένεται το Σάββατο ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε νέα άνοδο θα φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος αλλά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.



Στη Θεσσαλονίκη αίθριος θα παραμείνει ο καιρός, αλλά από το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Από το απόγευμα προβλέπονται αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη Μακεδονία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο

ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, που το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το απόγευμα όμως αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 23 βαθμούς Κελσίου.



Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται την Κυριακή, αρχικά στα δυτικά και τα νότια, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.