Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τον κορονοϊό (βίντεο)

Μήνυμα για τον περιοσμό των κρουσμάτων του κορονοϊού έστειλε ο πρωθυπουργός μέσω Twitter.

Ο ίδιος αναφέρει ότι μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να επιδεικνύουμε ατομική ευθύνη και να ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες.

“Σπάμε την αλυσίδα μετάδοσης του κορονοϊού. Επιδεικνύουμε ατομική ευθύνη και ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες. Δεν συνωστιζόμαστε. Δεν μετακινούμαστε. Κρατάμε αποστάσεις. Μένουμε στο σπίτι!” αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Σπάμε την αλυσίδα μετάδοσης του κορονοϊού. Επιδεικνύουμε ατομική ευθύνη και ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες. Δεν συνωστιζόμαστε. Δεν μετακινούμαστε. Κρατάμε αποστάσεις. Μένουμε στο σπίτι! pic.twitter.com/nvzn2uFNmq — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 20, 2020