Δήμος Αθηναίων: έκτακτα μέτρα οικονομικής ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων από τον κορονοϊό

Είναι αναγκαίο να ξεπεράσουμε την κρίση όλοι μαζί. Είναι επιβεβλημένο να νικήσουμε όλοι μαζί», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Σε έκτακτες οικονομικές ελαφρύνσεις για την ανακούφιση επιχειρήσεων της Αθήνας, αλλά και οικογενειών οι οποίες πλήττονται από την πρωτόγνωρη κρίση που περνά ο τόπος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων.

Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού, προβλέπεται:

Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων)

Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων (5%)

Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων (0.5%)

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, για την τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας της πόλης και ανταποκρίνεται άμεσα, συντονισμένα και στοχευμένα, στον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2».

Αποφασίστηκε επίσης, η αναστολή καταβολής οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.

«Ο Δήμος Αθηναίων είναι και θα παραμείνει δίπλα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους πολίτες σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Επιχειρώντας να ανακουφίσουμε όσους έχουν ανάγκη, από τις πληγές που ανοίγει η πανδημία, προχωράμε σε μέτρα στήριξής τους. Είναι αναγκαίο να ξεπεράσουμε την κρίση όλοι μαζί. Είναι επιβεβλημένο να νικήσουμε όλοι μαζί», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.