Κοινωνία

Κορονοϊός: συλλήψεις σε “τζαμί” στου Ζωγράφου

Συνελήφθησαν για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού του κορονοϊού σε άτυπο χώρο λατρείας στου Ζωγράφου.

Εννέα αλλοδαποί συνελήφθησαν σήμερα το μεσημέρι για παραβίαση των μέτρων περιορισμού για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Οι ίδιοι βρίσκονταν σε ισόγειο διαμέρισμα στου Ζωγράφου, που είχαν μετατρέψει, σύμφωνα με την αστυνομία, σε άτυπο χώρο λατρείας, χωρίς άδεια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου, το οποίο σχηματίζει σε βάρος τους δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.