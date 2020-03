Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού

Σειρά νέων μέτρων ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Κλειστές το Σάββατο οι λαϊκές αγορές. Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα.

Αυστηρή προειδοποίηση προς όλους τους πολίτες απηύθυνε για ακόμα μια φορά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως είπε δεν πρόκειται για άσκηση αλλά για πραγματική μάχη.

Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη» είπε ο Νίκος Χαρδαλιά και συμπλήρωσε, « Κάποιοι συμπολίτες μας δεν το τηρούν και νομίζουν ότι είναι ώρα εκδρομής στο χωριό ή το εξοχικό, είπε ακόμα. Η πλειοψηφία τηρεί τους κανόνες αλλά κάποιοι δείχνουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Θα τονίσω ότι από εμάς και την συμπεριφορά μας θα εξαρτηθεί αν η κυβέρνηση θα πάρει πιο δραστικά μέτρα».

Από αύριο θα επιτρέπεται η μετάβαση μόνο στα νησιά για τους μόνιμους κατοίκους. Για να βγάλει κάποιος εισιτήριο θα πρέπει να δείχνει την φορολογική του δήλωση.

Απαγορεύεται ο απόπλους των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.

Εκτάκτως αύριο Σάββατο θα είναι κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές.

Απαγορεύονται όλες οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων.

Από Δευτέρα οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν με τους μισούς πωλητές.

Ένα άτομο ανά 15 τ.μ. πλέον στα σούπερ μάρκετ.