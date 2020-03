Κόσμος

Κορονοϊός: η Τουρκία παρακρατεί χιλιάδες προστατευτικές μάσκες για την Ιταλία!

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, οι μάσκες έχουν προπληρωθεί αλλά παραμένουν αναίτια στα τουρκικά τελωνεία.

Διακόσιες χιλιάδες μάσκες που έχουν παραγγείλει από τουρκικές βιομηχανίες, εταιρίες οι οποίες προμηθεύουν τα ιταλικά νοσοκομεία, εδώ και δυο εβδομάδες είναι μπλοκαρισμένες στο τελωνείο της 'Αγκυρας, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

H εφημερίδα προσθέτει ότι οι προστατευτικές αυτές μάσκες έχουν ήδη πληρωθεί 670.000.000 ευρώ, αλλά ότι η τουρκική γραφειοκρατία ζητά συνεχώς καινούρια έγγραφα από το ιταλικό δημόσιο, σε μια ατέλειωτη ιστορία γραφειοκρατίας.

«Στις 6 Μαρτίου η τουρκική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι το θέμα θα λυνόταν μέσα σε δυο ημέρες, αλλά ακόμη δεν έγινε τίποτα», γράφει η Corriere και προσθέτει.

«Ο Ερντογάν μπλοκάρει την εισροή ευρώ στην χώρα του, για ένα πολιτικό μπρα ντε φερ της Τουρκίας με την Ευρώπη, ενώ η πανδημία τρέχει» , υπογραμμίζει η εφημερίδα του Μιλάνου και εξηγεί.

«Δεν γίνεται να ζητηθούν πίσω τα χρήματα διότι η τουρκική εταιρία που παράγει τις μάσκες της παρέδωσε έτοιμες προς αποστολή. Την ίδια ώρα, το πολύτιμο αυτό μέσο προστασίας από τον ιό, δεν μπορεί ούτε να φτάσει στους παραλήπτες του στην Ιταλία».

Η Corriere, τέλος, ολοκληρώνει αποκαλύπτοντας ότι την περασμένη Τρίτη, για το θέμα αυτό, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ιταλού πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «με αίτημα να λυθεί το θέμα, αλλά μέχρι τώρα δεν συνέβη απολύτως τίποτα».