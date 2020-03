Πολιτική

Κορονοϊός: αντιδράσεις για τη μετακίνηση πολιτών στην επαρχία

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τις μετακινήσεις. Για αντικοινωνική συμπεριφορά κάνει λόγο ο Στέλιος Πέτσας. "Δεν είναι διακοπές!" λέει ο Σ. Τσιόδρας. Αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έξοδο από τα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω κορονοϊού επιχειρούν τις τελευταίες ώρες πολίτες από τα μεγάλα αστικά κέντρα παρά τις δραματικές προειδοποιήσεις, τόσο του Σωτήρη Τσιόδρα, όσο και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν μετακινούμαστε. Κρατάμε αποστάσεις. Μένουμε στο σπίτι!» επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός, σε μήνυμά του μέσω Twitter.

Θέση πήρε για το θέμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Η επιλογή συμπολιτών μας να μετακινηθούν στην επαρχία, ειδικά μετά από τις συστάσεις μας να μην το πράξουν, συνιστά αντικοινωνική συμπεριφορά. Θέτει σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους, αφού θα βρίσκονται σε απομακρυσμένα μέρη στα οποία δεν θα υπάρχει η ίδια ευκολία περίθαλψης σε περίπτωση που νοσήσουν, όσο και τους συμπολίτες μας που ζουν σε αυτά τα μέρη», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας.

«Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως μπορεί να έχουμε μολυνθεί με τον ιό ακόμα κι αν δεν εμφανίζουμε συμπτώματα. Και στο μεταξύ να διασπείρουμε τον ιό σε κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. Όποιος έχει επιλέξει να καταφύγει στο χωριό του, πρέπει να συμπεριφερθεί σαν να έχει ήδη τον ιό - να αποφύγει κάθε επαφή και να μείνει στο σπίτι του πάση θυσία» πρόσθεσε ο ίδιος.

Αυστηρή προειδοποίηση προς όλους τους πολίτες απηύθυνε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως είπε δεν πρόκειται για άσκηση αλλά για πραγματική μάχη. «Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη» είπε ο Νίκος Χαρδαλιά και συμπλήρωσε «κάποιοι συμπολίτες μας δεν το τηρούν και νομίζουν ότι είναι ώρα εκδρομής στο χωριό ή το εξοχικό, είπε ακόμα. Η πλειοψηφία τηρεί τους κανόνες αλλά κάποιοι δείχνουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Θα τονίσω ότι από εμάς και την συμπεριφορά μας θα εξαρτηθεί αν η κυβέρνηση θα πάρει πιο δραστικά μέτρα».

Έτσι, από αύριο θα επιτρέπεται η μετάβαση μόνο στα νησιά για τους μόνιμους κατοίκους. Για να βγάλει κάποιος εισιτήριο θα πρέπει να δείχνει την φορολογική του δήλωση. Παράλληλα, απαγορεύεται ο απόπλους των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.

«Δεν είναι διακοπές». Με αυτή τη φράση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Σωτήρης Τσιόδρας τα είπε όλα. «Είναι συμπεριφορές που υποβαθμίζουν όλη την προσπάθεια που γίνεται και αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς της νόσου στις μικρές τοπικές κοινωνίες». Ο κ. Τσιόδρας παρακάλεσε όσους ήδη βρίσκονται στην επαρχία και στα νησιά να μην έρθουν σε επαφή με κάποιον που θα μπορούσε δυνητικά να νοσήσει και να κινδυνεύσει από τον νέο κορονοϊό. Χαρακτηριστικά ανέφερε το παράδειγμα νησιού στα Δωδεκάνησα, όπου η μόνη επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος της νόσου ήταν επισκέπτης από την Αθήνα.

Σχόλιο για το θέμα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ο συνωστισμός σε εθνικές οδούς και λιμάνια αποτελεί πράξη ανευθυνότητας μπροστά στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού. Αντί να περιορίζεται, ελλοχεύει ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του κορονοϊού» αναφέρει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφωθούν με τους κανόνες και τα δεδομένα που επιβάλει η επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης του κορονοϊού. Η χώρα δεν βρίσκεται σε διακοπές, αλλά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για το μέλλον της. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόσει με συνέπεια όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και όχι να προαναγγέλλει αποφάσεις που οδηγούν σε καταστάσεις πανικού».