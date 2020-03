Κοινωνία

Κορονοϊός: κλείνουν πάρκα και άλση στην Αττική

Κλείνουν και οι είσοδοι πρόσβασης στον Υμηττό. Δείτε αναλυτικά ποια πάρκα και άλση κλείνουν.

Στο κλείσιμο των πάρκων και αλσών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, δηλαδή του Πεδίου του Άρεως, του Άλσους Φινόπουλου και του Αττικού Άλσους, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να περιορίσει τη συνάθροιση κοινού ως πρόσθετο μέτρο προφύλαξης κατά της μετάδοσης του ιού, με εντολή του περιφερειάρχη Γιώργου.

Παράλληλα ζητήθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμόδιους δημάρχους όπως προβεί στο κλείσιμο των εισόδων πρόσβασης στον Υμηττό.

Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί από τον περιφερειάρχη να εξασφαλιστεί η ομαλή, μετάβαση υπαλλήλων και εργαζομένων στους συγκεκριμένους χώρους.