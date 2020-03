Κόσμος

Κορονοϊός: 1 νεκρός κάθε 2 λεπτά στην Ιταλία!

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης στη γειτονική χώρα. Εκατοντάδες νεκροί κια χιλιάδες κρούσματα μέσα σε 24 ώρες.,

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 47.021. Οι νεκροί έφτασαν τους 4.032. Παράλληλα, 5.129 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 41.035 και είχαν χάσει την ζωή τους, συνολικά, 3.405 άνθρωποι.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 627 ασθενείς και καταγράφηκαν 5.986 νέα κρούσματα, ενώ 689 άτομα έγιναν αρνητικά στον ιό. Η διάδοση του κορονοϊού, δηλαδή, δεν σταματά.

Στη Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 22.264 και οι νεκροί 2.549. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 5.968 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 640. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 4.031, με 131 νεκρούς.