Κορονοϊός: εισαγγελική παρέμβαση για ανάρτηση πρώην στελέχους των ΕΛΤΑ

Έρευνα για το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της διασποράς ψευδών ειδήσεων διέταξε ο Εισαγγελέας με αφορμή ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από πρώην στέλεχος των ΕΛΤΑ.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευάγγελος Ιωαννίδης έδωσε εντολή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αντικείμενο την ανάρτηση πρώην στελέχους των ΕΛΤΑ σχετικά με τα μέτρα προστασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού που έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους.

Κατά την επίμαχη χθεσινή ανάρτηση "οι ταχυδρόμοι θα επισκεφθούν από Δευτέρα τους συνταξιούχους στα σπίτια τους για την πληρωμή των συντάξεων και ή θα τους μεταδώσουν τον ιό, ή θα τον κολλήσουν οι ίδιοι για να τον μεταφέρουν σε άλλους συνταξιούχους".

Η εντολή του κ. Ιωαννίδη είναι να ερευνηθεί η υπόθεση ώστε να κριθεί αν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα που ορίζει ότι "Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν οι διεθνείς της σχέσεις, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή".