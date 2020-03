Κοινωνία

Λύνονται προβλήματα εργαζομένων στο “Βοήθεια στο Σπίτι”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναγνωρίζεται η καθοριστική συμβολή των εργαζόμενων, ειδικά αυτή την περίοδο, στην προσπάθεια για να γίνεται πράξη το "Μένουμε σπίτι".

Αιτήματα των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», παίρνουν τον δρόμο της επίλυσης, μετά από επικοινωνία που είχε την Παρασκευή ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον πρόεδρο των εργαζομένων, Γιάννη Αθανασίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε σημαντικότατη τη συμβολή των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στην ανακούφιση αδύναμων, αποκλεισμένων και ατόμων που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Όσον αφορά τα αυξημένα λόγω της κρίσης, αιτήματα των εργαζομένων, οι κ.κ. Θεοδωρικάκος και Αθανασίου, μετά από τη συζήτηση που είχαν κατέληξαν στα εξής:

Η απόφαση για τη χρηματοδότηση του 2019 (Δ' δόση) αναρτήθηκε στο ΦΕΚ και προωθείται προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για να γίνει άμεση πληρωμή. Η χρηματοδότηση του 2020 (Α' δόση) πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το υπουργείο Εσωτερικών, και θα προωθηθεί σήμερα στην ΕΕΤΑΑ, ώστε να εκτελεστεί. 5.000 μάσκες και 10.000 γάντια, θα μοιραστούν από σήμερα σε πρώτη φάση, σε όλους τους δήμους της χώρας, για την κάλυψη των ατομικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι». Η προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες Υγείας κρίνεται αυτονόητη και θα γίνει. Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών θα παρέμβει προς την ΚΕΔΕ σχετικά με τα αυτοκίνητα που προτίθεται να μοιράσει για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας. Υπό εξέταση βρίσκεται το αίτημα των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος, λόγω της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν, με αφορμή την πανδημία. Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε τον κ. Αθανασίου ότι ο διαγωνισμός για την πρόσληψη μονίμων στο πρόγραμμα εξελίσσεται κανονικά, και πως τις διαδικασίες κινεί το ΑΣΕΠ.

Ο κ. Αθανασίου διαβεβαίωσε τον κ. Θεοδωρικάκο ότι οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αυτές τις δύσκολες ώρες θα σταθούν στο πλευρό της κοινωνίας.