Οικονομία

Κομισιόν: αναστέλλονται όλοι οι κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας λόγω κορονοϊού!

Πρόκειται για ένα μέτρο άνευ προηγουμένου που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να δαπανήσουν όσα χρήματα θέλουν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας.

Την αναστολή των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέτρο άνευ προηγουμένου που θα επιτρέψει στις χώρες μέλη να δαπανήσουν όσα χρήματα χρειαστεί για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα, και αυτό είναι καινούριο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, ενεργοποιούμε τη γενική ρήτρα διαφυγής, που επιτρέπει να παρακαμφθούν προσωρινά οι κανόνες», ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στο Twitter.

«Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να χορηγήσουν στην οικονομία τους όσους (πόρους) θα χρειαστούν. Χαλαρώνουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες για να τους επιτρέψουμε να το κάνουν», πρόσθεσε.

Οι 27 υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) θα πρέπει να επικυρώσουν αυτήν την απόφαση στην τηλεδιάσκεψη που θα έχουν την Δευτέρα.

Η ρήτρα αυτή επιτρέπει να παρακαμφθεί προσωρινά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που καθορίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες στις χώρες μέλη οι οποίες έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Η συγκεκριμένη ρήτρα προστέθηκε το 2011, εν μέσω της κρίσης στην ευρωζώνη, αλλά δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Μία από τις υποχρεώσεις που θα οφείλουν πλέον να τηρούν οι χώρες είναι να μην ξεπερνά το δημόσιο έλλειμμα το 3% του ΑΕΠ τους.

Οι Βρυξέλλες είχαν υποσχεθεί από την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιδείξουν «τη μέγιστη ευελιξία» στην εφαρμογή του Συμφώνου, κυρίως για να δώσουν οξυγόνο στην Ιταλία.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε επίσης την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει στην αγορά ομολόγων ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. «Αυτό προστίθεται στη δύναμη πυρός που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να στηρίξουμε την οικονομία», τόνισε.