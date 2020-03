Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δέκα νεκροί στην Ελλάδα

Ειναι η πρώτη γυναίκα που χάνει την ζωή της στην χώρα μας απο την φονική επιδημία. Αυξήθηκαν και τα κρούσματα.

Μια γυναίκα 93 ετών, με σοβαρά προβλήματα υγείας, η οποία έφερε και τον κορονοϊό εξέπνευσε την Παρασκευή.

Ειναι η πρώτη γυναίκα που χάνει την ζωή της στην χώρα μας. Η άτυχη υπερήλικη είχε επιβεβαιωθεί ως κρούσμα κορονοϊού και νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρίο.

Η γυναίκα διέμενε στην Ηλεία και είχε επαφή με τους εκδρομείς που είχαν ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους, από τους οποίους της μεταδόθηκε η νόσος.

Ένας 76χρονος άνδρας έχασε το πρωί τη ζωή του στο νοσοκομείο "Σωτηρία", ενώ ένας 80χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στην Κλινική "Παμμακάριστος" έχασε επίσης τη ζωή του. Νωρίτερα ακόμη ένας συνάνθρωπος μας πέθανε από τον κορονοϊό. Πρόκειται για έναν 87χρονο από την Δαμασκηνιά Κοζάνης.

Λίγο νωρίτερα, ο Σωτήρης Τσίδρας είχε ανακοινώσει ότι τα κρούσματα στην χώρα μας αυξήθηκαν το τελευταίο 24ωρο κατά 31, με 20 συμπολίτες μας να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην Εντατική.