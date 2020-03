Πολιτική

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: μισθοί και Δώρο Πάσχα πρέπει να πληρωθούν από το Κράτος

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι πήρε λιγότερα μέτρα από όσα μπορούσε και ότι προωθεί διευκόλυνση των μαζικών απολύσεων.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση κινείται με τη λογική του “βλέποντας και κάνοντας” και σημείωσε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί η κρίση.

“Η κυβέρνηση οφείλει και μπορεί να καλύψει το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων ώστε να καλύψουν τους μισθούς, αλλά και να μπει φρένο στις απολύσεις” τόνισε η κα Αχτσιόγλου.

Η ίδια έκανε λόγο για ορυμαγδό στην αγορά εργασίας, αναφερόμενη στις αυξημένες απολύσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.

“Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ειδικό καθεστώς γρήγορων και μαζικών απολύσεων. Ουσιαστικά κάλεσε τις επιχειρήσεις να απαλλαγούν από το προσωπικό τους” είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι πρόκειται για ένα εσφαλμένο μέτρο που οδηγεί σε γενικευμένη συρρίκνωση εισοδήματος που θα οδηγήσει στην ύφεση.

Για το δώρο Πάσχα τόνισε ότι είναι λανθασμένη η λογική να καταβληθεί αργότερα. “Το δώρο του Πάσχα πρέπει να πληρωθεί από το κράτος και στην ώρα του γιατί αυτή τη χρονική στιγμή το έχουν ανάγκη” πρόσθεσε η πρώην υπουργός.

Πρόσθεσε δε ότι οι δυνατότητες υπάρχουν και οι δημοσιονομικές και οι οικονομικές. “Τα μέτρα που προτείνουμε λαμβάνονται ήδη σε πολλές χώρες. Η Ελλάδα δεν αντέχει να περάσει άλλη μια κρίση” σημείωσε η κα Αχτσιόγλου.