Βρούτσης στον ΑΝΤ1: ανεύθυνη η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα της κυβέρνησης (βίντεο)

Ο Υπουργός Εργασίας έκανε λόγο για ακραίο λαϊκισμό από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πότε και πως θα πάρουν τα 800 ευρώ οι δικαιούχοι.

Ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, υπογράμμισε ότι η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε, είναι ανέξοδη και ανεύθυνη. «Πρόκειται για ακραίο λαϊκισμό και αστεία κριτική», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εργασίας.

Επεσήμανε δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά ζήτησε μέτρα οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων ύψους 10 δις ευρώ κι όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το πακέτο των μέτρων που υπερβαίνει τα 10 δις, ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι δεν έμεινε ικανοποιημένος. «Όσα χρήματα και να δίναμε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητούσε περισσότερα», είπε ο κ. Βρούτσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι η Κυβέρνηση κινείται με σοβαρότητα και σύνεση και απαντώντας στην κριτική γιατί δεν ανέλαβε και την καταβολή του δώρου Πάσχα, απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επωμιστεί όλα τα βάρη. «Κάναμε μια γενναία παρέμβαση. Δίνουμε από 800 ευρώ σε όσους εργαζόμενους που οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν, μετά από κυβερνητική παρέμβαση, τα ίδια χρήματα θα πάρουν και όσοι έμειναν άνεργοι από τις αρχές Μαρτίου, ενώ επεκτείνουμε το επίδομα ανεργίας σε όσους το δικαίωμα τους έληγε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020».

Ο κ. Βρούτσης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση απαγόρευσε τις απολύσεις, ενώ στο ερώτημα αν η αναστολή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας θα φέρει απολύσεις, απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι το μέτρο είναι προσωρινό και θα δώσει…. οξυγόνο στις επιχειρήσεις.

Σε ότι αφορά το επίδομα των 800 ευρώ, είπε ότι η ΠΝΠ θα εκδοθεί αύριο και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της ΕΡΓΑΝΗΣ, ενώ τα χρήματα θα τα πάρουν οι δικαιούχοι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.

