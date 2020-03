Οικονομία

Κορονοϊός: τα ξενοδοχεία που μένουν ανοικτά παρά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας

Διευκρινίσεις για την αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων, λόγω κορονοϊού, δίνει το υπουργείου Τουρισμού.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα κλείνουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας που δεν έχουν πελάτες.

Αυτό τονίζεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το υπουργείο Τουρισμού, ενώ όσα έχουν πελάτες παρατείνεται κατά μια εβδομάδα η αναστολή της λειτουργίας τους, ώστε οι πελάτες τους να μπορέσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

Μάλιστα με υπουργική απόφαση θα ανακοινωθούν τα ξενοδοχεία που εξαιρούνται της αναστολής λειτουργίας και πρόκειται για ξενοδοχεία που εξυπηρετούν στρατιωτικούς, δυνάμεις της Frontex, εργαζόμενους σε δημόσια έργα.

Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ΞΕΕ θα καταρτιστεί λίστα με τα ξενοδοχεία ανά περιφερειακή ενότητα που θα μείνουν ανοιχτά, ώστε σε κάθε ενότητα να λειτουργούν τρία ξενοδοχεία.

Ο τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Σαντορινιός, σε δήλωση του επισημαίνει ότι, «έκτακτες συνθήκες έχουν προκύψει στα νησιά σχετικά με τη στέγαση των δημοσίων λειτουργών, μετά την απόφαση για κλείσιμο όλων των ξενοδοχειακών μονάδων» και συμπληρώνει:

Τις τελευταίες ώρες καταγγελίες και κραυγές αγωνίες έρχονται από πολλούς δημοσίους λειτουργούς όπως αναπληρωτές καθηγητές και δάσκαλοι, αγροτικοί γιατροί, ένστολο προσωπικό, φοιτητές κ.α., οι οποίοι υπηρετούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων, για χρόνια τώρα επιλέγουν για κατοικία ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, καθώς οι, με ετήσιο, ενοίκιο κατοικίες στα νησιά είναι αρκετά περιορισμένες και σε πολλές περιπτώσεις δυσεύρετες.

Η απόφαση της Κυβέρνησης, για άμεση παύση της λειτουργίας των ξενοδοχείων σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, αν και έχει απολύτως κατανοητά και δικαιολογημένα κίνητρα, εντούτοις δεν έλαβε υπόψη της τα ουσιαστικά προβλήματα που αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων αντιμετωπίζουν, διαμένοντας σε νησιά. Αυτή τη στιγμή, ζητείται σε χιλιάδες άτομα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, να εγκαταλείψουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τους και να μετακομίσουν άμεσα, γεγονός που έχει φέρει αναστάτωση και αδιέξοδο τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η Κυβέρνηση καθώς και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει άμεσα να τροποποιήσουν την σχετική απόφαση προβλέποντας λύσεις για την τύχη των εργαζομένων.

Η Νησιωτικότητα, ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, απαιτεί ιδιαίτερες και ξεχωριστές πολιτικές, για τις οποίες όλοι μαζί οφείλουμε να συνεργαζόμαστε.