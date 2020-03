Κόσμος

Κορονοϊός: αυξάνονται δραματικά τα θύματα και στη Γαλλία

Περίπου 1.300 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι με τους μισούς από αυτούς να είναι κάτω των 60 ετών.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 78 νέους θανάτους σε διάστημα 24 ωρών από τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα ο απολογισμός των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 450, καταγράφοντας άνοδο 21%.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο γενικός διευθυντής Υγείας της χώρας Ζερόμ Σαλμόν επισήμανε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 12.612, από 10.995 που ήταν χθες. Πρόκειται για μια αύξηση 15% σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αξιωματούχο, 5.226 ασθενείς νοσηλεύονται και 1.297 εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί, ένας αριθμός αυξημένος κατά 16% σε σύγκριση με χθες.

«Οι μισοί από τους ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι είναι ηλικίας κάτω των 60 ετών», σημείωσε ο Σαλμόν, προειδοποιώντας ότι η επιδημία πλήττει επίσης και νεότερες ηλικίες.

Ο Ζερόμ Σαλμόν είπε, επίσης, ότι σχεδόν 1.600 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία και θεωρείται ότι έχουν ιαθεί.

Ο γενικός διευθυντής Υγείας της Γαλλίας κάλεσε, για μία ακόμη φορά, τους Γάλλους να τηρούν τις οδηγίες: «Μην φύγετε το Σαββατοκύριακο» υπογράμμισε, με τον «κίνδυνο νέων επαφών» κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με αυτοκίνητο ή με τρένο ή στην περιοχή που θα μεταβείτε.

«Υπάρχει κίνδυνος να μεταφέρετε, χωρίς να το γνωρίζετε, τον ιό από τις μεγάλες πόλεις στην ύπαιθρο (...), αλλά και να βρεθείτε σε μια περιοχή όπου δεν θα υπάρχουν αναγκαστικά υγειονομικές δομές ικανές να φροντίσουν πολλούς ασθενείς» τόνισε.

Μέχρι στιγμής, έχουν διεξαχθεί 50.000 τεστ στη Γαλλία.