Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: δίνουμε ακόμη και πειραματικά φάρμακα σε ασθενείς με κορονοϊό (βίντεο)

Τι λέει για όσα ακούγονται περί της επίδρασης διάφορων σκευασμάτων, ο Καθ. Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ. Προειδοποιεί για επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα.​