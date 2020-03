Κοινωνία

Σαββόπουλος στον ΑΝΤ1: μονόδρομος η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης (βίντεο)

Τι λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς για τις συνθήκες στην περιοχή, το πλήθος των κρουσμάτων και την αντίδραση της κοινωνίας.