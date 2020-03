Πολιτική

Παπακαλοδούκας στον ΑΝΤ1: Κινέζοι και Ευρωπαίοι ήρθαν στην Σύμη για να “σωθούν” από τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Δήμαρχος του ακριτικού νησιού βγάζει «κραυγή αγωνίας» για τον φόβο που διατρέχουν οι κάτοικοι, οι οποίοι πρέπει να μεταβαίνουν κάθε λίγες ημέρες στην Ρόδο.