Υγεία - Περιβάλλον

Γιαμαρέλλος στον ΑΝΤ1: αποκωδικοποιήσαμε τον τρόπο επίθεσης του κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Καθ. Επιδημιολογίας εξηγεί στον Νίκο Χατζηνικολάου την ελπιδοφόρα ανακάλυψη που έκαναν Έλληνες επιστήμονες του «Αττικόν».