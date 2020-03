Life

Μένουμε σπίτι: νέα μηνύματα καλλιτεχνών στα social media (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από τον κήπο ή το σαλόνι του σπιτιού τους, τονίζουν την σημασία υπακοής στα μέτρα αυτοπροστασίας και περιορισμού, για να μπει φρένο στην διασπορά του ιού.