Κόσμος

Κορονοϊός: εννέα οι νεκροί στην Τουρκία

Σχεδόν διπλάσια τα κρούσματα στη γειτονική χώρα μέσα σε 24 ώρες!

Οι νεκροί από την επιδημία του νέου κορονοϊού στην Τουρκία αυξήθηκαν στους εννέα, ανακοίνωσε αργά απόψε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Στη γειτονική χώρα υπάρχουν συνολικά 670 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν.

Χθες, Πέμπτη, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανερχόταν στα 359. Ο Κοτζά είπε ότι έγιναν 3.656 διαγνωστικά τεστ τις τελευταίες 24 ώρες, εκ των οποίων τα 311 βγήκαν θετικά.