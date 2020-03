Κοινωνία

Κορυδαλλός: αιφνιδιαστική έρευνα σε κελιά κρατουμένων στο ψυχιατρείο

Όλα όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε έξι κελιά του ψυχιατρείου...

Σύριγγες, αναβολικά, κινητά τηλέφωνα, ένα ρόπαλο, ένα μαχαίρι, και πολλά άλλα αντικείμενα βρέθηκαν στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Συγκεκριμένα, η έρευνα έγινε κατά τις μεσημβρινές ώρες, από την Ομάδα Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών της Εξωτερικής Φρουράς, με τη συνδρομή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε έξι κελιά του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου βρίσκονταν έγκλειστοι δύο αλλοδαποί και τέσσερις ημεδαποί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 24 σύριγγες, αναβολικά σκευάσματα, αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο μήκους 65 εκ., δύο κινητά τηλέφωνα, 6 φορτιστές, ένα μαχαίρι μήκους 20 εκ., ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος, καλώδιο USB, δύο μικρά ψαλίδια, φιάλη ποτού, λίμα νυχιών, μονάδες αποθήκευσης USB και κάρτα μνήμης, δύο μεταλλικοί σύνδεσμοι κρεβατιού, διάφορες βίδες και καρφιά και δύο κατσαβίδια.

Αμέσως μετά την έρευνα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των έξι κρατουμένων σε άλλα Καταστήματα Κράτησης της χώρας από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής.