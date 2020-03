Κόσμος

Κορονοϊός: φοιτητές αναζητούν κρούσματα κορονοϊού από σπίτι σε σπίτι

Άκρως επιθετική η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Κούβα. Ήδη έχουν ελεγχθεί 1.000.000 κάτοικοι!

Περισσότεροι από 28.000 φοιτητές Ιατρικής συμμετέχουν σε μια «ενεργή αναζήτηση» πιθανών κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, από γειτονιά σε γειτονιά, ανακοίνωσε σήμερα ο πρύτανης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αβάνας.

Ο στόχος είναι να εντοπιστούν εγκαίρως όλα τα κρούσματα και οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί να μην προλάβουν να μεταδώσουν την ασθένεια Covid-19 σε άλλους, εξήγησε ο Χόρχε Γκονσάλες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο πρύτανης διαβεβαίωσε ότι οι φοιτητές είναι εξοπλισμένοι με προστατευτικές μάσκες, ένα είδος που δύσκολα βρίσκει κανείς στην Κούβα.

Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε την Τρίτη και ήδη οι φοιτητές έχουν επισκεφθεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, εντοπίζοντας «σημαντικό αριθμό» ασθενών με οξεία αναπνευστικά προβλήματα. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στο υπουργείο Υγείας το οποίο διενεργεί «μια εις βάθος επιδημιολογική έρευνα» για να διαπιστώσει αν πρόκειται πράγματι για κρούσματα του SARS-CoV-2 ή αν οι άνθρωποι αυτοί πάσχουν από άλλες ασθένειες.

Μέχρι σήμερα η Κούβα έχει εντοπίσει 16 κρούσματα. Ένας ασθενής, Ιταλός τουρίστας, πέθανε. Στο νησί δεν έχει επιβληθεί κανένας περιορισμός, ούτε υποχρεωτική καραντίνα ή κλείσιμο των συνόρων, όπως συμβαίνει σε πολλές γειτονικές χώρες.

Ένας Αμερικανός πολίτης ηλικίας 77 ετών, που ήταν από τα πρώτα κρούσματα, έφυγε σήμερα από την Κούβα μαζί με τη σύζυγό του, κατόπιν αιτήματος του ίδιου, της οικογένειάς του και της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Αβάνα, γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες.