Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: 1η επιδημιολογική επιτήρηση για τον κορονοϊό στην Ελλάδα

Τι δείχνει η αποτύπωση των κρουσμάτων και της εξάπλωσης της επιδημίας, με πίνακες, χάρτες και γραφήματα.

Στην δημοσιότητα έδωσε το βράδυ της Παρασκευής ο ΕΟΔΥ την μελέτη για την 1η επιδημιολογική επιτήρηση για τον κορονοϊό και την εξάπλωση του στην Ελλάδα.

Σε αυτήν, καταγράφονται με λεπτομέρειες ο αριθμός των κρουσμάτων, οι ηλικίες των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί απο την νόσο και τα φύλα τους, οι περιοχές και το πλήθος των κρουσμάτων σε κάθε μια, καθώς και η σχέση του συνολικού αριθμού των ελεγχθέντων δειγμάτων στην χώρα μας με εκείνα που έχουν βγει θετικά.