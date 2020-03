Αθλητικά

Παναθηναϊκός: κι επίσημα το “διαζύγιο” με Πιτίνο

Τι αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε σχετική της ανακοίνωση.

Οριστικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, αποτελεί ο Αμερικανός τεχνικός Ρικ Πιτίνο.

Η λύση της συνεργασίας έγινε κοινή συναινέσει και η ΚΑΕ χαρακτήρισε τον Πιτίνο «παντοτινό φίλο της ομάδας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ρικ Πιτίνο.

Η παρουσία του κ. Πιτίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού αποτέλεσε, αποτελεί και θα αποτελεί τεράστια Τιμή για τον Σύλλογο μας και την Ιστορία του. Ο σπουδαίος προπονητής και άνθρωπος, τίμησε το τριφύλλι και απέδειξε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η πορεία του στο Παγκόσμιο Μπάσκετ και φυσικά το γεγονός ότι αποτελεί μέλος του Hall Of Fame.

Κάθε λεπτό της συνεργασίας μας με τον κ. Πιτίνο ήταν εξαιρετικά διδακτικό για όλα τα μέλη της ομάδας και οι γνώσεις που μας μετέδωσε ο Αμερικανός προπονητής, αποτελούν τεράστια παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον της ομάδας μας.

Κάθε προπόνηση, κάθε αγώνας, κάθε συζήτηση μαζί του ήταν μάθημα για όλους μας. Και όχι μόνο για το μπάσκετ αλλά και για την ίδια τη ζωή.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η επιστροφή του στις ΗΠΑ, ώστε να είναι κοντά στην οικογένεια του στις δύσκολες στιγμές που περνάει ολόκληρη η ανθρωπότητα, συνδυάστηκε με την επιστροφή του στο φυσικό του χώρο: Το Πρωτάθλημα του NCAA.

Του ευχόμαστε δε, η επιστροφή του εκεί με το Κολλέγιο IONA, να συνδυαστεί και με την κατάκτηση της κορυφής. Ο κ. Πιτίνο είναι πια ένας από εμάς. Ένας παντοτινός φίλος του Παναθηναϊκού. Κι αυτό αποτελεί τεράστιο κέρδος για τον Σύλλογο.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον εκπρόσωπο του κ. Πιτίνο, κ. Αγγελο Κοτταρίδη, για την τεράστια συμβολή του στην έλευση, αλλά και συνολικά στην υπόθεση Πιτίνο".