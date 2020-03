Κοινωνία

Ανησυχία και ζημιές από τα 5,6 Ρίχτερ στην Πάργα

Δύο τραυματίες απο τον σεισμό που αναστάτωσε την νύχτα όλη την περιοχή. ΑΙσθητή μέχρι την Λάρισα και την Πάτρα έγινε η δόνηση.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:49 τα ξημερώματα, 14 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Πάργας.

Το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν 10 χιλιόμετρα, ενώ σημειώνεται ότι το ίδιο επίκεντρο είχε και ο σεισμός των 4,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε 21 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα .

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Θεσπρωτία και την Πρέβεζα όπου ο κόσμος πετάχτηκε έντρομος στον δρόμο. Επίσης αισθητός έγινε στο Ιωάννινα την 'Αρτα, την Κέρκυρα και γενικότερα στη ευρύτερη περιοχή.

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στο Καναλάκι την Πάργα και τα χωριά που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Στην περιοχή διακόπηκε για λίγη ώρα η ηλεκτροδότηση, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καταστήματα, έσπασαν τζάμια, έπεσαν σοφάδες στους δρόμους, ενώ σε πολλά σπίτια δημιουργήθηκαν ρωγμές.

Στο Καναλάκι ειδικότερα, έχουν καταρρεύσει κάποια παλιά σπίτια ενώ έχουν υποστεί ζημιές πολλά που κατοικούνται. Επίσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έχουν προκληθεί κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων. .

Ο Δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο για 2 τραυματίες, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχιία.

O Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Γεράσιμος Χουλιάρας, μιλώντας στην εκπομπή 'Πρωινοί Τύποι" ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν αναμενόμενος, η περιοιχή βρισκόταν σε διέγερση το τελευταίο διάστημα και εκτίμησε ότι αυτή ήταν η κύριασ δόνηση,

"Είμαστε πάνω στην κορύφωση του φανομένου, το οποίο ειναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε", δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος εμφανίστηκε επιφυλακτικός

Σύμφωνα με τον κ Λέκκα, το επίκεντρο εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα ΒΑ της πόλης της Πάργας. Ο σεισμός που έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ήπειρο, στην Θεσσαλία, την δυτική Ελλάδα και μέρος της Πελοποννήσου, όπως ανέφερε ο κ Λέκκας, προήλθε από το γνωστό ρήγμα της Παραμυθιάς.

Πηγή εικόνων: thespro.gr