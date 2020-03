Κόσμος

Κορονοϊός: μόνο “εισαγόμενα” τα νέα κρούσματα στην Κίνα

Για τρίτη ημέρα, οι Αρχές της χώρας αναφέρουν μηδενικά κρούσματα από πολίτες της.

Η Κίνα δεν κατέγραψε κανένα νέο κρούσμα εγχώριας μετάδοσης του κορονοϊού ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν 41 επιπλέον περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έφθασαν στη χώρα μολυσμένοι από τον SARS-CoV-2 στο εξωτερικό, αριθμός ρεκόρ ημερησίως.

Συνολικά, ο αριθμός των «εισαγόμενων» κρουσμάτων από το εξωτερικό ανέρχεται πλέον σε 269.

Για να αποφευχθεί μια εκ νέου εξάπλωση του ιού, που έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα, οι αρχές επιβάλλουν πλέον να μπουν σε καραντίνα όλοι όσοι φτάνουν στο κινεζικό έδαφος.

Σε σύγκριση με τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν καθημερινά καταγράφονταν χιλιάδες νέα κρούσματα, η μετάδοση ουσιαστικά σταμάτησε στην Κίνα, τη χώρα από την οποία ξεκίνησε η επιδημία.

Η Κίνα έχει καταγράψει συνολικά περισσότερους από 81.000 ανθρώπους που μολύνθηκαν από τον κορονοϊό, εκ των οποίων μόνο οι 6.013 εξακολουθούν να είναι άρρωστοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Ο αριθμός των νεκρών έχει μειωθεί επίσης σημαντικά, με επτά θανάτους να καταγράφονταν χθες, όλοι στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της πανδημίας.

Η Ιταλία, με περισσότερους από 4.000 θανάτους, ξεπέρασε την Κίνα στον αριθμό των θανάτων από τον ιό (3.255).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαιρέτισε τις προσπάθειες για τον περιορισμό της επιδημίας στην Ουχάν, τη μεγαλούπολη στο κέντρο της Κίνας, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο ιός τον Δεκέμβριο.

«Η Ουχάν δίνει ελπίδα στον υπόλοιπο κόσμο δείχνοντας ότι και η πιο σοβαρή κατάσταση είναι αναστρέψιμη» δήλωσε χθες ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με τον SARS-CoV-2 παγκοσμίως και περισσότεροι από 11.000 έχουν πεθάνει.