Κόσμος

Κορονοϊός: νέα μέτρα μετά την “έκρηξη” κρουσμάτων στην Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τιτάνια η προσπάθεια επαναπατρισμού εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Περιορίζονται συναθροίσεις και μετακινήσεις.

Με τα κρούσματα του κορονοϊού στην Γερμανία να έχουν ξεπεράσει τις 20.000 και τους νεκρούς να φθάνουν τους 60, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατιδίων εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να επιβάλουν αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Την αρχή έκανε ήδη η Βαυαρία από τα μεσάνυχτα, περιορίζοντας αυστηρά την κυκλοφορία σε όλο το κρατίδιο, ενώ, σύμφωνα με τον Βαυαρό Πρωθυπουργό Μάρκους Σέντερ, τα εστιατόρια αναμένεται να κλείσουν σταδιακά από σήμερα σε όλη τη χώρα. Η απόφαση σχετικά με την αυστηροποίηση των κανονισμών κυκλοφορίας αναμένεται να ληφθεί αύριο, κατά την τηλεδιάσκεψη της Καγκελαρίου Μέρκελ με τους Πρωθυπουργούς των 16 κρατιδίων.

Το Σαββατοκύριακο όμως θα εργάζεται και το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, προκειμένου να εγκρίνει έκτακτη βοήθεια ύψους τριών δισεκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Redaktionsnetwerk (RND), στόχος είναι να στηριχθούν και να αποφύγουν την χρεοκοπία οι κλινικές οι οποίες υποχρεώθηκαν να ακυρώσουν προγραμματισμένες θεραπείες και επεμβάσεις λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Στην Βάδη - Βυρτεμβέργη πάντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελεύθερες συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνοής, για αυτό και το κρατίδιο προσφέρθηκε να αναλάβει ασθενείς από την γειτονική Γαλλία.

Στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων, η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει μεταξύ άλλων να δημιουργήσει «ομπρέλα διάσωσης» κυρίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, αναλαμβάνοντας εγγυήσεις ύψους έως και 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά ακόμη και με απευθείας επενδύσεις στις εν λόγω εταιρίες. Το σχέδιο της κυβέρνησης χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Οικονομική Έρευνα (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ, τονίζοντας ότι η δημιουργία ενός κρατικού ταμείου αποτελεί «έξυπνη λύση προκειμένου να αποτραπεί η χρεοκοπία μεγάλων επιχειρήσεων». Μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε ο κ. Φράτσερ μιλώντας στην Rheinische Post, το κράτος μπορεί είτε να πουλήσει αυτές τις συμμετοχές είτε να παραμείνει μέτοχος σε κάποιες από αυτές και να χρησιμοποιήσει τα κέρδη για την βελτίωση συντάξεων και ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων.

Στο μεταξύ συνεχίζεται εδώ και τρεις μέρες η προσπάθεια επαναπατρισμού περίπου 200.000 Γερμανών από διάφορες περιοχές. Ήδη έχουν επιστρέψει στην Γερμανία 30.000 άτομα, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, το προσεχές διάστημα εκτιμάται ότι θα επιστρέφουν περίπου 10.000 άτομα την ημέρα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός δύο εβδομάδων. Οι επαναπατρισθέντες τίθενται άμεσα σε κατ' οίκον απομόνωση για τουλάχιστον 14 ημέρες.

Η κρίση του κορονοϊού και η διαχείρισή της από το πολιτικό προσωπικό έχει αναδείξει τις τελευταίες ημέρες κάποιους ιδιαίτερα δημοφιλείς πολιτικούς, ενώ κάποιοι άλλοι φαίνεται να απογοητεύουν τους πολίτες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό του περιοδικού Focus, ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ είναι για πρώτη φορά ο δημοφιλέστερος πολιτικός της Γερμανίας, με την Καγκελάριο 'Αγγελα Μέρκελ να ακολουθεί. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Σέντερ, αρχηγός του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος (CSU) προηγείται και στο ερώτημα για τον πλέον κατάλληλο Καγκελάριο, από όλα τα στελέχη που έχουν θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του αδελφού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).