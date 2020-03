Αθλητικά

Αδιανόητο: η Νάπολι επιστρέφει στις προπονήσεις!

Σάλος μετά την ανακοίνωση της διοίκησης της ομάδας, ενώ στην χώρα καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι καθημερινα.

Τη στιγμή που η Ιταλία μετράει 47.000 κρούσματα και θρηνεί πάνω από 4.000 νεκρούς από την πανδημία του κορονοϊού -οι 627 εκ των οποίων απεβίωσαν στο τελευταίο 24ωρο- η διοίκηση της Νάπολι (των Κώστα Μανωλά και Ορέστη Καρνέζη) πήρε μία απίστευτη απόφαση, καλώντας επισήμως το βράδυ της Παρασκευής (20/3) τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας να επιστρέψουν στις προπονήσεις από την προσεχή Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Μία κίνηση που έκανε αντίστοιχα στη Γερμανία και η Λειψία, ξεκινώντας προπονήσεις στο αθλητικό κέντρο της από το απόγευμα της Παρασκευής.

«Η Νάπολι ανακοινώνει ότι η ομάδα, θα επανέλθει στις προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο της, την Τετάρτη 25 Μαρτίου, με πρωινό πρόγραμμα εκγύμνασης». Μέσα σε 22 λέξεις η διοίκηση του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, αποφάσισε να τραβήξει το δικό της... δρόμο στο θέμα των προπονήσεων, παρά το γεγονός πως υπάρχει αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας μέχρι την 4η Απριλίου, με απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης και της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο ιδιοκτήτης της Νάπολι και ο πρόεδρος της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο ήταν οι μοναδικοί ανάμεσα στους ισχυρούς άνδρες των ομάδων της Serie A, που ήθελαν (εδώ και μέρες) να επιστρέψουν στα γήπεδα οι ποδοσφαιριστές ρους πριν από την 4η Απριλίου. Παρά τις αντίθετες «φωνές» των αρχών, των γιατρών, αλλά και του προέδρου της ένωσης Ιταλών ποδοσφαιριστών, Νταμιάνο Τομάζι, ο οποίος μόλις το μεσημέρι της Παρασκευής (20/03) τόνισε σε δηλώσεις του πως οποιαδήποτε προπόνηση πριν τις πρώτες ημέρες του Απρίλη, μπορεί να θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή των αθλητών και των προπονητών.