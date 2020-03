Κόσμος

Κορονοϊός: εξάπλωση της επιδημίας στην Αίγυπτο

Αυξάνονται τα κρούσματα στην χώρα, κυρίως λόγω ταξιδιωτών από την Ευρώπη.

(εικόνα αρχείου)

Ένας ακόμη άνθρωπος προστέθηκε στα θύματα του κορονοϊού στην Αίγυπτο, ανεβάζοντας σε οκτώ τους θανάτους των ανθρώπων που πέθαναν από την ασθένεια Covid-19 στη Χώρα του Νείλου.

Την ίδια στιγμή, καταγράφηκαν 29 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στα 285 άτομα.

Αναφορικά με το νέο θύμα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου δήλωσε ότι πρόκειται για έναν 60χρονο Αιγύπτιο που επέστρεψε από την Ιταλία. Ενώ, οι 29 νεοεμφανιζόμενες λοιμώξεις περιλαμβάνουν έναν αλλοδαπό, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ορισμένες από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν ήταν από πολίτες που είχαν επιστρέψει από το εξωτερικό ή είχαν έρθει σε επαφή με άλλα ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όλοι τους βρίσκονται σε νοσοκομεία αναφοράς, είπε.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, σε έντεκα ακόμη περιπτώσεις οι άνθρωποι έχουν ήδη ανακάμψει από τον ιό, ανεβάζοντας σε 39 όσους έχουν ήδη θεραπευτεί, ενώ σε 60 περιπτώσεις οι νέες εργαστηριακές εξετάσεις παρουσιάζονται αρνητικές στον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού και ενός νοσηλευτή.

Από σήμερα και μέχρι τις 23 Μαρτίου, η Γαλλία θα πραγματοποιήσει πτήσεις επαναπατρισμού των υπηκόων της που βρίσκονται στην Αίγυπτο και οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Πρόκειται για ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, καθώς όπως είναι γνωστό, από την Πέμπτη 19 Μαρτίου, η Αίγυπτος έχει ήδη διακόψει όλες τις διεθνείς πτήσεις από/προς τη χώρα.