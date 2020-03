Οικονομία

Κορονοϊός: το επίδομα 800 ευρώ και το Δώρο Πάσχα

Ποιοι και πότε δικαιούνται το βοήθημα. Ποια είναι τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Πότε μπορεί να φτάσει μέχρι το καλοκαίρι η καταβολή του Δώρου Πάσχα.

Έκτακτο επίδομα 800 ευρώ καθαρά, σε περισσότερους από 800.000 εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες, έκτακτο Δώρο Πάσχα στο νοσηλευτικό προσωπικό, προπληρωμή συντάξεων και διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές, ή έχουν μείωση τζίρου, να πληρώσουν το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους μετά τον Ιούνιο, μαζί με το επίδομα αδείας, προβλέπει η 3η δέσμη μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση για να στηρίξει εργαζομένους και επιχειρήσεις από την οικονομική κρίση που χτυπά την αγορά λόγω του κορονοϊού.

Τα μέτρα θα ισχύσουν άμεσα με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Το επίδομα των 800 ευρώ δικαιούνται 5 κατηγορίες:

Απολυμένοι από 1 ως 18 Μαρτίου 2020. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας από τις 11 Μαρτίου (εστίαση, φροντιστήρια, κομμωτήρια κ.ά.). Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας από τις 18 Μαρτίου (λιανεμπόριο, ξενοδοχεία κ.ά.). Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εταιρίες που λειτουργούν με μείωση τζίρου (βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας-ΚΑΔ), υπό τον όρο ότι θα αναστείλουν τη σύμβαση εργασίας για έναν ή δύο μήνες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, ατομικές επιχειρήσεις (μπλοκάκια) που πλήττονται, είτε αναστέλλουν είτε όχι τη δραστηριότητα.

Παράλληλα, 108.000 εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, νοσοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κ.ά.) καθώς και το προσωπικό του ΕΚΑΒ και της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας παίρνουν εκτάκτως Δώρο Πάσχα για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν στη μάχη κατά της νόσου.

Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί μετά τον Ιούνιο (μαζί με το επίδομα άδειας) στους εργαζομένους που σταμάτησαν να δουλεύουν σε επιχειρήσεις που έχουν αναστολή λειτουργίας.

Η ίδια δυνατότητα (να πληρώσουν το Δώρο με το επίδομα άδειας καλοκαιριού) παρέχεται και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν αναστολή και λειτουργούν μεν αλλά έχουν μείωση τζίρου.

Οσοι εργοδότες και επιχειρήσεις το επιθυμούν και το κρίνουν αναγκαίο για να στηρίξουν την αγορά, μπορούν να πληρώσουν το Δώρο κανονικά ως τη Μεγάλη Τετάρτη. Οσοι πάρουν παράταση (για Ιούνιο), αλλά δεν το καταβάλουν μαζί με το επίδομα άδειας, θα έχουν τότε τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Τα μέτρα για τους εργαζομένους

Σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων για τους εργαζομένους που έκανε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης:

Οσες επιχειρήσεις-εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού μπορούν με απόφασή τους, να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι με αναστολή της εργασιακής τους σύμβασης γίνονται δικαιούχοι της ενίσχυσης των 800 ευρώ, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται καθορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες. Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση της αναστολής συμβάσεων, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της και σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει η απόλυση είναι άκυρη. Μετά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020 θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη μέχρι 31.3.2020. Το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800€) θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο με οφειλές. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζομένους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να το γνωστοποιήσει ταυτόχρονα και στους εργαζομένους του. Στην περίπτωση που δεν τους δηλώσει, θα αποκλείεται από την υπαγωγή του στα ευεργετικά μέτρα αναστολής οφειλών, δόσεων και καταβολών προς το Δημόσιο. Ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση θα δηλώνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται για αυτό το σκοπό στη Γενική Γραμματεία Εργασίας του υπουργείου ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος